В ВОЗ ответили на вопрос об опасности новых штаммов для детей

Штамм "дельта" коронавируса более агрессивен. Родители ожидают всплеска заболеваемости в связи с началом учебного года и увеличением контактов между детьми. Однако в ВОЗ не склонны утверждать то, что новые штаммы коронавирусной инфекции становятся опаснее для детей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Если будут какие-то изменения, конечно, мы сообщим всем странам, всем экспертам. Да, мы видим больше заболевших детей, но не такую ситуацию, что вирус специально распространяется на детей. Он просто распространяется на неиммунизированных", - сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Вуйнович, на данный момент ВОЗ не может сказать, что ситуация тревожная. Но у детей больше шансов заразиться в связи с ослаблением введенных ранее ограничений.