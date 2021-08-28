На Паралимпиаде в Токио выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 22 человека, которые задействованы в проведении летних Паралимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новых случаев заражения в Паралимпийской деревне не выявлено. Среди зараженных - три волонтера, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением Игр.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.