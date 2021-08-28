В России полицейские задержали подростка, который вез пьяного отца на Toyota

В Тулуне полицейские задержали 13-летнего водителя авто, который вез своего пьяного отца домой на Toyota.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инспекторы остановили машину и выяснили, что за рулем несовершеннолетний. Его отец находился на пассажирском сиденье.

Во время допроса отец подтвердил, что выпивал алкогольные напитки и поэтому попросил сына сесть за руль, чтобы они смогли доехать от магазина до дома.

Сотрудники полиции Иркутской области обнародовали видео задержания подростка и его отца.

"За передачу управления транспортным средством мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, для принятия мер административного воздействия в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы по факту ненадлежащего исполнения отцом обязанностей по воспитанию мальчика", - сказано в сообщении.