https://news.day.az/world/1373702.html Пентагон: Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных
Пентагон: Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных
Талибы выпустили тысячи заключенных из тюрем в Афганистане, которых американские войска передали перед уходом местным властям.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Я не располагаю точной цифрой, но очевидно, что счет идет на тысячи... если учитывать две тюрьмы, которые были захвачены и опустошены талибами", - сказал он, отвечая на вопрос о численности оказавшихся на свободе активистов террористических группировок.
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