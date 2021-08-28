Пентагон: Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных

Талибы выпустили тысячи заключенных из тюрем в Афганистане, которых американские войска передали перед уходом местным властям.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Я не располагаю точной цифрой, но очевидно, что счет идет на тысячи... если учитывать две тюрьмы, которые были захвачены и опустошены талибами", - сказал он, отвечая на вопрос о численности оказавшихся на свободе активистов террористических группировок.