https://news.day.az/world/1373707.html Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 216 224 351 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 39 540 401 человека, в Индии - 32 649 947, в Бразилии - 20 703 906.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 499 191 человека, выздоровели 193 208 547.
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