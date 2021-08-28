Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование истоков происхождения коронавируса и опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", - говорится в докладе, опубликованном на сайте офиса директора национальной разведки США.