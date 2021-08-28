Защитники животных провели акцию протеста у арены Лиссабона

Около 1500 человек собрались возле арены Кампо Пекено в Лиссабоне, чтобы выразить протест против боя быков и чествования тореадора Жоао Моуры. "Позор!", "Убийцы!" - кричали собравшиеся. Они рассредоточились по тротуару перед главным входом в Кампо Пекено и освистывали проходящих зрителей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Нас здесь более тысячи человек. Мы все протестуем против почестей Моуре. Мы против корриды. Сейчас возникло новое общество, которое уважает животных, относится к ним разумно и не приемлет того, что в Португалии, в самом сердце нашей столицы, может продолжаться такая жестокость", - сказала журналистам пресс-секретарь партии "Люди-животные-природа" (PAN) Инес Соуза Реаль

На Кампо Пекено проходила коррида в честь тореадора Жоао Моуры, в которой участвовал и его сын Жоао Моура-младший. В феврале прошлого года старший Моура был арестован после того, как в результате обыска в его поместье в Монфорте были обнаружены 18 истощённых собак. Это вызвало возмущение защитников животных, которые устроили у поместья акцию под лозунгом: "У животных нет голоса, но он есть у нас, чтобы положить конец насилию".