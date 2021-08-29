Ученые открыли самый северный остров в мире

Полярный исследователь и руководитель исследовательского центра Арктической станции в Гренландии Мортен Раш рассказал об открытии самого северного острова на Земле. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, экспедиция направилась в ту часть Гренландии, чтобы собрать образцы и никто не ожидал, что будет открыт новый участок земли.

Размер острова составляет около 30 метров, он состоит из морского дна ила и морены. Ученые рекомендовали его назвать "Qeqertaq Avannarleq", что в переводе с гренландского значит "самый северный остров".

Отмечается, что последние несколько десятилетий несколько американских экспедиций пытались найти самый северный в мире остров. В 2007 году ветеран Арктики Деннис Шмитт обнаружил неподалеку похожий участок земли.