США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов

Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения "Талибан"* в качестве законного правительства Афганистана на регулярной основе.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Это один из вопросов, которые мы активно обсуждаем с нашими партнерами из Европы и за ее пределами", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Высокопоставленный дипломат заявил, что вопрос признания талибов и будущих контактов с ними не решается правительствами отдельных западных стран в одиночку.

"Мы находимся в постоянном и регулярном контакте по данной теме со своими партнерами и союзниками по всему миру", - подтвердил Прайс.