В Дубае строят гигантское колесо обозрения

В Дубае идет строительство самого высокого в мире колеса обозрения Ain Dubai. Его откроют для туристов 21 октября, сообщает Khaleej Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что высота колеса составит 250 метров. Ain Dubai сможет одновременно вмещать до 1750 человек.

Гостям будут доступны более 19 вариантов декорируемых кабинок. Все они будут делиться на три категории - смотровые, для проведения мероприятий (свадьбы, вечеринки, семейный ужин или романтическое свидание) и частные.

Посетители смогут наблюдать за панорамой города как днем, так и ночью.

По словам создателей проекта, для строительства новой достопримечательности в Дубае задействовали 11 тысяч тонн стали. Это больше, чем понадобилось для строительства Эйфелевой башни.