Появились кадры спасательной операции американцев в Афганистане

США продолжают в Афганистане эвакуацию военного персонала и сотрудничавших с Соединенными Штатами афганцев.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos представляет вниманию читателей кадры одной из спасательных операций американцев: 