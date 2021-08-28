https://news.day.az/world/1373749.html Появились кадры спасательной операции американцев в Афганистане - ВИДЕО
Появились кадры спасательной операции американцев в Афганистане - ВИДЕО
США продолжают в Афганистане эвакуацию военного персонала и сотрудничавших с Соединенными Штатами афганцев.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos представляет вниманию читателей кадры одной из спасательных операций американцев:
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