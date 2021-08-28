В США у оленей впервые выявили COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило министерства сельского хозяйства США.
"Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США объявили сегодня о подтверждении SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) у диких белохвостых оленей в штате Огайо", - говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза.
Подчеркивается, что речь идет о первых в мире оленях, у которых подтвержден вирус. Как добавили в ведомстве, случаи коронавируса регистрировались в мире "среди небольшого числа видов животных", в основном это были животные, которые контактировали с людьми с COVID-19.
"Исходя из имеющейся информации, риск передачи вируса от животных людям считается низким", - отмечается в заявлении.
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