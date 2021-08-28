В распоряжении талибов могла оказаться военная техника США на $85 млрд

Бывший резервист военно-морских сил Соединенных Штатов, член Палаты американского Конгресса Джим Бэнкс рассказал, что у боевиков "Талибана" могла оказаться военная техника на сумму 85 млрд. долларов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на​ The Independent.

Как добавил Бэнкс, сейчас у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. При этом не учитываются оставшиеся в Афганистане 75 тысяч машин, свыше 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тысяч единиц стрелкового оружия.

При этом политик обратил внимание, что если брошенная техника или оружие будут использованы против американских военных, их союзников, то отвечать за случившееся придется 46-му президенту США. По словам Бэнкса, "кровь будет на руках Джо Байдена".

Боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. Аэропорт, как сообщалось до настоящего времени, контролируется военными США, Великобритании и Турции.