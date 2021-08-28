США вскоре сократят численность войск в Кабуле

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме заявила, что США в скором времени перейдут к сокращению численности военных в Кабуле, чтобы завершить эвакуацию из столицы Афганистана к 31 августа. Об этом сообщается на официальной странице Белого Дома в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Военнослужащие ясно дали понять президенту [США Джо Байдену], что они привержены продолжению этой миссии, спасению жизней, эвакуации большего числа людей из страны в ближайшие дни и завершению своей миссии к 31 августа. Это также означает переход к фазе вывода войск, так что в ближайшие пару дней произойдет сокращение численности военнослужащих", - подчеркнула Псаки.

Она добавила, что угроза в Кабуле сохраняется, существует вероятность еще одной террористической атаки.