В Казахстане 29 августа объявили Днем траура по жертвам взрывов на складах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

27 августа глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области. Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области.