Засуха оставит Бразилию без света

Продолжительная засуха поставила под угрозу энергоснабжение в Бразилии. Как пишет Bloomberg, экстремальная жара нарушила работу гидроэлектростанций и может оставить крупнейшую экономику Латинской Америки без света, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы избежать отключения электричества и сохранить больше воды в резервуарах, президент страны Жаир Болсонару призвал бразильцев к осознанному энергопотреблению - не включать без надобности свет и лишний раз не пользоваться электроприборами. По его словам, уровень воды на большинстве гидроэлектростанций находится на пределе - 10-15 процентов от нормы. Некоторые из них перестанут работать, если водный кризис продолжится. Эксперты опасаются, что экономить энергию стране придется до ноября.

Бразилия покрывает с помощью воды более 60 процентов своей потребности в электроэнергии. Длительная засуха вынудила страну нарастить производство более дорогой и вредной для окружающей среды энергии из природного газа и дизельного топлива. Изменение энергетической политики повысило уровень инфляции до девяти процентов в годовом выражении, а также увеличило вероятность повышения Центральным банком ключевой ставки.

Бразилия - не единственная страна, которую засуха оставила без "чистого" источника электроэнергии. Положиться на ископаемое топливо из-за недостаточной мощности гидроэлектростанций были вынуждены также США и Китай. Экологи раскритиковали этот шаг и заявили о возросшей опасности климатической катастрофы.