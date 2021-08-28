Американцев призвали срочно покинуть аэропорт Кабула

Посольство США в Афганистане выпустило рекомендацию для американских граждан немедленно покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы безопасности. Об этом говорится на сайте дипмиссии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, американцам рекомендовано избегать поездок в воздушную гавань. Ранее власти США предрекли еще один теракт в Кабуле в ближайшие дни.