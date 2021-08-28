Запуск космического корабля Dragon с грузом для МКС отменен

Запуск космического корабля Dragon с мыса Канаверал с грузом для МКС отменен из-за ухудшения погодных условий, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Отказались от сегодняшнего запуска из-за погоды; следующая возможность запуска - воскресенье, 29 августа, в 3:14 утра по восточному времени", - указано в сообщении.

Ракета Dragon должна доставить на Международную космическую станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов. Одним из таких приборов является офтальмологическое оборудование, которое позволит космонавтам выявлять проблемы со зрением, которое ухудшается под воздействием невесомости.

Также на МКС будут доставлены строительные материалы и защита от радиации - бетон и композиты.