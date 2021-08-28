Китай сделал более двух миллиардов прививок от COVID-19 своему населению

Граждане Китая уже получили более двух миллиардов прививок от COVID-19. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN.

По сообщению ведомства, полностью вакцинировано 889 миллионов человек из 1,4 миллиарда граждан страны. Все прививки сделаны с помощью препаратов китайского производства. Как отмечает CNN, в настоящий момент на Китай приходится около 40 процентов всех введенных доз вакцины в мире.

Правительство доложило, что очередная вспышка коронавируса в стране была взята под контроль, а число новых случаев сокращается уже 11 дней подряд с 16 августа. К концу 2021 года Пекин планирует привить от COVID-19 80 процентов своего населения, что в теории приведет его к достижению коллективного иммунитета.

Последняя кампания по вакцинации населения была направлена на несовершеннолетних, пожилых людей, а также жителей труднодоступных районов. Эти группы населения не вошли в предыдущие программы правительства по иммунизации граждан.