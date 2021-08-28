https://news.day.az/world/1373834.html В России на парковке скрутили пьяного мужчину с "автоматом" - ВИДЕО
В России на парковке скрутили пьяного мужчину с "автоматом" - ВИДЕО
Нетрезвый мужчина, предположительно, с оружием в руках был задержан в Томске. Соответствующая информация появилась в городском паблике в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По неподтвержденной информации, мужчина планировал напасть на двоих человек на парковке. В его руках был пакет с предметом.
На кадрах видно, что молодые люди обезвредили его и удерживали до приезда полиции. На асфальте лежал предмет, похожий на охотничье ружье "Сайга" на базе автомата Калашникова.
Дальнейшая информация уточняется.
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