В России на парковке скрутили пьяного мужчину с "автоматом"

Нетрезвый мужчина, предположительно, с оружием в руках был задержан в Томске. Соответствующая информация появилась в городском паблике в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По неподтвержденной информации, мужчина планировал напасть на двоих человек на парковке. В его руках был пакет с предметом.

На кадрах видно, что молодые люди обезвредили его и удерживали до приезда полиции. На асфальте лежал предмет, похожий на охотничье ружье "Сайга" на базе автомата Калашникова.

Дальнейшая информация уточняется.