Пациентка о ночном пожаре в российской больнице: "Кошмар творился"

Пациентка ярославской больницы, где минувшей ночью в одной из палат терапевтического отделения начался пожар, рассказала РЕН-ТВ о произошедшем, передает Day.Az. По словам Светланы, когда сработало оповещение, все подумали, что это учебная тревога.

"У меня палата на втором этаже - под тем местом, где возник пожар. У нас сначала началось оповещение. Я говорю: "Давайте выходить". У нас в палате две женщины. Они говорят: "Это учебка". Я вышла в коридор, у нас такая коридорная система, палата находится посередине. У нас и в одну сторону коридор, и в другую. Я вышла, все выглядывают из палаты, обратно закрывают. Я говорю: "Что-то здесь не то". Палата у нас напротив выхода по лестнице. Я открываю дверь, там ничего видно не было. Я начинаю кричать всем: "Выходим! Это не учебка". Включила на телефоне фонарь. Кто-то пошел, кого-то стали выводить, бегали сотрудники, медперсонал, все молодые. Меня потом попросили посветить, фонарей не было. 10 минут и приехали 10 машин пожарных, если не больше, потом реанимации приезжали и увозили людей с первого этажа", - вспоминает она.

По словам женщины, все пациенты быстро выходили на улицу, завернушись в одеяла. Светлана отмечает, что когда она спускалась по лестнице со второго этажа на первый - ничего не было видно.

"Естественно, я сразу включила фонарь на телефоне. Спустилась на один пролет, слышу там внизу вообще кошмар творится. Я побежала обратно, всем начала говорить: "Побежали скорее". Я с собой двух женщин взяла, еще кто-то пошел со мной через коридор, потом подбежал медперсонал, начали выводить людей из другого хода. Кто-то из сотрудников сказал: "Посветите". Я посветила. Потом уже не могла, сама болею, вдыхать устала. Говорю: "Я пошла, извините", - рассказала пациентка.

По словам женщины, к пожару мог привезти включенный кипятильник.

"Там есть восстановительная палата, в которой лежат люди после реанимации. Их в обычную палату не переводят. Людям, которым стало чуть-чуть полегче, находятся в сознании, они соображают, за ними наблюдают. Один мужчина включил кипятильник. Не знаю, что за кипятильник, обычный или самодельный. Мужчина сказал, что у него загорелся кипятильник. Ему начали кричать: "Вытыкай из розетки". Он это горящий кипятильник с проводом кинул на матрас, на кровати находились у него пакеты. Сам матрас в бамбуковом чехле. Мужики другие начали кидать одеяла. За считанные секунды вспыхнула палата", - вспоминает Светлана.

Как сообщалось ранее, во время пожара в больнице отключились аппараты ИВЛ. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали, их реанимировали. Из здания были эвакуированы 76 человек. По предварительной версии, причина пожара - электротехническая.

В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются Следственный комитет и прокуратура.