https://news.day.az/world/1373845.html Около посольства Туркменистана в Кабуле задержаны люди со взрывным устройством
Около посольства Туркменистана в Кабуле задержаны люди со взрывным устройством
Рядом с посольством Туркменистана в Кабуле, согласно предварительным данным, задержали пакистанцев, у которых было при себе взрывное устройство.
Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на портал Hindustan Times.
В издании не уточнили, кем являются задержанные и какие у них были мотивы.
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