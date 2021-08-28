Около посольства Туркменистана в Кабуле задержаны люди со взрывным устройством

Рядом с посольством Туркменистана в Кабуле, согласно предварительным данным, задержали пакистанцев, у которых было при себе взрывное устройство.

Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на портал Hindustan Times.

В издании не уточнили, кем являются задержанные и какие у них были мотивы.