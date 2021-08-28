Скончалась старейшая жительница Италии

Ушла из жизни Мария Олива, признанная самой старой жительницей Италии, ей было 112 лет. Как сообщает агентство АНСА, долгожительница скончалась в своем доме на острове Сицилия, где прожила всю жизнь, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Бабушка Мариетта, как ее называли в Италии, родила восемь детей, у нее 58 внуков и правнуков. До конца жизни долгожительница сохраняла ясный ум и твердую память, три года назад она встретилась с Папой Римским Франциском.

Теперь титул самой старой жительницы Италии перешел Иде Дзоккарато, которая на один месяц моложе Оливы.