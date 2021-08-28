Талибы наказывают афганца, пойманного за телефонным разговором с незамужней девушкой

В Сети появилось видео, на котором запечатлено наказание талибами афганца, пойманного за телефонным разговором с незамужней девушкой

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", видео снято в районе Инджил, провинция Герат.

Представляем вниманию читателей данные кадры: