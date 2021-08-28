https://news.day.az/world/1373851.html Талибы наказывают афганца, пойманного за телефонным разговором с незамужней девушкой - ВИДЕО
Талибы наказывают афганца, пойманного за телефонным разговором с незамужней девушкой - ВИДЕО
В Сети появилось видео, на котором запечатлено наказание талибами афганца, пойманного за телефонным разговором с незамужней девушкой
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", видео снято в районе Инджил, провинция Герат.
Представляем вниманию читателей данные кадры:
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