https://news.day.az/world/1373853.html Во Франции снова протестуют против коронавирусных ограничений - ВИДЕО
Во Франции снова протестуют против коронавирусных ограничений - ВИДЕО
Во Франции в субботу, 28 августа, на улицы вновь вышли противники ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Массовые акции протеста в стране проходят уже седьмую субботу подряд.
Демонстранты выступают против обязательной вакцинации медработников и расширения действия так называемых санитарных пропусков.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет кадры сегодняшних протестов во Франции:
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