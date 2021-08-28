Во Франции снова протестуют против коронавирусных ограничений

Во Франции в субботу, 28 августа, на улицы вновь вышли противники ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Массовые акции протеста в стране проходят уже седьмую субботу подряд.

Демонстранты выступают против обязательной вакцинации медработников и расширения действия так называемых санитарных пропусков.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет кадры сегодняшних протестов во Франции: