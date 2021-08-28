https://news.day.az/world/1373859.html Талибы направили новые группы бойцов в сторону по прежнему не подконтрольного им Панджшера - ВИДЕО
Талибы направили новые группы бойцов в сторону по прежнему не подконтрольного им Панджшера - ВИДЕО
Проталибские источники сообщают о выдвижении новых групп бойцов "Талибана" в сторону по прежнему не подконтрольного им Панджшера.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет кадры, на которых запечатлено передвижение талибов:
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