Талибы направили новые группы бойцов в сторону по прежнему не подконтрольного им Панджшера

Проталибские источники сообщают о выдвижении новых групп бойцов "Талибана" в сторону по прежнему не подконтрольного им Панджшера.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет кадры, на которых запечатлено передвижение талибов: