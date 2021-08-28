Талибы призвали жителей Кабула в течение недели сдать правительственные машины и оружие

Жители Кабула должны в течение недели сдать представителям движения "Талибан" автомобили, оружие и боеприпасы, оставшиеся от правительственных сил. Об этом сообщает в субботу телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В случае обнаружения правительственных автомобилей и оружия после установленного срока в отношении владельца будут приняты меры, уточнили талибы.

Боевики радикального движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.