В США люди покупают глистогонные препараты для скота, чтобы лечить COVID-19

Руководитель группы Tractor Supply Co. Мэдлин Хэндсакер рассказала, что на рынке вырос спрос ивермектина для животных за последний месяц, люди покупают его, чтобы лечить коронавирус. Об этом сообщает Des Moines Register, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Объемы продаж резко возросли. Раньше мы редко продавали подобные препараты. Но за последнее время появились клиенты, которые приобретают около 30 коробок за раз", - заявила Хэндсакер.

Она добавила, что после объяснения для чего предназначается лекарство, клиенты уходят, не совершив покупку.

По словам Хэндсакер, применение препаратов для животных на человеке могут закончиться летальным исходом.

В публикации отмечается, что сенатор штата Висконсин Рон Джонсон пытался продвигать использование ивермектина для лечения коронавируса. За это его заблокировали в YouTube.