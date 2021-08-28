Британец раскрыл подробности эвакуации животных из Афганистана

Бывший британский военный, основатель приюта для животных Пен Фартинг (Pen Farthing) раскрыл подробности эвакуации 200 собак и кошек из Кабула. В разговоре с The Sun он рассказал, что не смог вывезти из Афганистана сотрудников приюта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фартинг отметил, что работникам его центра не разрешили покинуть страну, так как они являются гражданами Афганистана. "Мне было очень тяжело оставлять их в Кабуле. Некоторые сотрудники приехали со мной в аэропорт, но им не разрешили пройти на борт. Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, мне очень жаль, что пришлось попрощаться с ними, а с другой стороны, я рад, что с животными все в порядке", - поделился он.

Отмечается, что для Фартинга и его питомцев организовали специальный рейс через Ташкент. Ранее пресс-служба Минобороны Великобритании в Twitter сообщила, что по дороге в аэропорт Кабула основателя приюта и его животных сопровождали британские военные.

27 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли на территорию международного аэропорта Кабула. Полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

Бывший британский военный Пен Фартинг основал приют для собак и кошек в Кабуле в 2007 году после того, как спас собаку на фронте. Его приют стал первым официальным центром спасения животных в Афганистане.