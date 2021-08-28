Индия зарегистрировала рекордный показатель COVID за последние 2 месяца

Индия сообщила о 46 759 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки, что является самым высоким показателем за последние два месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что за последние сутки 509 человек умерли от болезни. Количество заражений COVID-19 в Индии составило 32 649 947, а количество погибших достигло - 437 370.

Национальный показатель выздоровления от COVID-19 составил 97,56%.

По состоянию на 27 августа в Индии было введено более одного миллиарда доз вакцины против коронавируса.