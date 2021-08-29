Центральный банк Кубы будет работать с криптовалютами

Центральный банк Кубы установит новые правила обращения с криптовалютами, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коммерческим поставщикам сопутствующих услуг теперь потребуется лицензия центрального банка для продолжения операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование децентрализованной виртуальной наличности может помочь Кубе обойти санкции США, которые были введены при бывшем президенте Дональде Трампе и продлены при президенте Джо Байдене.

В то же время заместитель директора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг китайского Народного банка Инь Юпин считает, что операции, связанные с криптовалютами, являются чистой спекуляцией. По его словам, биткоины не являются законным платежным средством и не имеют реальной стоимости. Он призвал граждан Китая "держаться от них подальше".

Аналитики аудиторской фирмы Deloitte полагают, что цифровые активы с высокой вероятностью заменят фиатные (символические, бумажные, кредитные, необеспеченные) деньги или будут конкурировать с ними в течение 5-10 лет. Исследователи отмечали, что компании, оказывающие финансовые услуги, должны использовать криптовалюты, цифровые активы и блокчейн, иначе они рискуют проиграть конкурентам.