https://news.day.az/world/1373896.html Великобритания объявила о завершении эвакуации из Афганистана
Великобритания объявила о завершении эвакуации из Афганистана
Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу заявил, что Лондон завершил операцию по эвакуации из республики гражданских лиц, военнослужащих и афганцев, помогавших в течение нескольких лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, с 13 августа было вывезено около 15 000 гражданских лиц и 1000 военнослужащих.
"Пришло время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.
Посол добавил, что афганский народ заслуживает жить в мире и безопасности.
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