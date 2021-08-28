Камера сняла, как автомобиль ДПС сбил велосипедиста в Москве

Камера наружного наблюдения сняла, как автомобиль ДПС сбил велосипедиста в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

ДТП произошло вчера, 27 августа, ориентировочно в 17:00 на улице Маши Порываевой.

В ГУ МВД по Москве прокомментировали ЧП:

"Находившийся на службе полицейский водитель отдельного батальона ППС города по Центральному округу, управляя служебной автомашиной ГАЗ, следовал на профилактическое мероприятие по охране общественного порядка, в целях служебной необходимости выехал на разделительную полосу с включенными световыми и звуковыми спецсигналами, где совершил наезд на велосипедиста 1985 года рождения, который двигался перпендикулярно проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Полицейский незамедлительно вызвал медиков и сотрудников ГИБДД. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом".