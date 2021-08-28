В Германии признали военную беспомощность Европы после событий в Афганистане

После событий в Афганистане стало ясно, что европейские страны несамостоятельны в сфере обороны и полностью в этом полагаются на США. Соответствующий материал журналиста Даниэля Бресслера был опубликован в Süddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как считает Бресслер, беспомощность Европы была четко видна во время эвакуации людей из аэропорта Кабула. "Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск", - признал он.

Автор статьи подчеркнул, что еще во время предвыборной кампании в 2017 году канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала европейских лидеров взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран, однако с тех пор так "ничего и не изменилось".

В случае же, если США "перестанут заниматься" европейскими государствами, они подвергнут их серьезному риску.