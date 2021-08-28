Два человека скончались в Японии после вакцинации препаратом Moderna

Двое мужчин скончались после вакцинации препаратом Moderna в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения. Ранее в прививках нашли посторонние примеси, из-за чего применение вакцин приостановили, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Скончавшиеся не относились к группе риска, они не имели хронических заболеваний. Причину смерти пока выявить не удалось, связь с вакцинацией устанавливается. Телеканал отметил, что мужчины получили свою дозу до того, как было принято решение о приостановке использования Moderna. Один из них привился 15 августа, второй - 22 августа. В обоих случаях смерть наступила на третий день после вакцинации.

По информации министерства здравоохранения, мужчины получили прививку из партии, использование которой приостановили, так как препарат создали на том же заводе, где нашли дозы с примесями. Однако непосредственно в самих ампулах полученных вакцин примесей не было.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент "информации, указывающей на то, что смерть наступила из-за примесей, нет". Не исключается, что произошедшее всего лишь совпадение.

Также министерство здравоохранения опубликовало статистику, согласно которой 1002 человека из привитых вакцинами Pfizer и Moderna умерли. Во всех случаях не была найдена связь между смертью и вакциной.