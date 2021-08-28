Во Франции проходит более 200 акций противников санитарных пропусков

Более 200 манифестаций противников "санитарного паспорта" проходит во Франции. Об этом сообщают власти страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Седьмую субботу подряд недовольные граждане выходят на улицы страны. Больше всего протестующих на юге Франции - в Монпелье и в Тулоне.

Перед мечетью во французской Байонне собралось 1000 человек. При этом в прошлую субботу на акции вышли около 3000 французов.

Толпы демонстрантов движутся колонной с плакатами и флагами в руках. Они громко выкрикивают различные лозунги. Кто-то из французов захватил с собой музыкальные инструменты и играет на них в такт речовкам.

По предварительным данным, всего на улицы страны вышло от 140 до 180 тысяч протестующих.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо вакцинированы, либо переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять во всех видах транспорта, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха. Первые митинги по стране прокатились в тот же день.