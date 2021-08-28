Стало известно о трех погибших при взрывах у аэропорта Кабула спортсменах

Три афганских спортсмена погибли при взрывах у аэропорта Кабула. Об этом стало известно Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, среди погибших числятся член сборной Афганистана по ушу Кари Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани, а также игрок команды по крикету Насир Ахмад Саак. Все они пытались покинуть страну после прихода к власти "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация).

26 августа возле международного аэропорта Кабула прогремела серия взрывов. В результате погибли около 200 человек. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство"