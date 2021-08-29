В мире от COVID-19 умерло свыше 4,5 млн. человек

Число смертей от коронавируса (COVID-19) в мире превысило 4,5 млн. человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, число жертв вируса достигло 4 502 958 человек.

Согласно информации, количество зараженных COVID-19 составляет 21 641 933 человек, а число вылечившихся - 193 413 510 человек.

Следует отметить, что по числу смертей от коронавируса в тройку лидеров в мире входят США, Бразилия и Индия.