https://news.day.az/world/1373927.html В мире от COVID-19 умерло свыше 4,5 млн. человек
В мире от COVID-19 умерло свыше 4,5 млн. человек
Число смертей от коронавируса (COVID-19) в мире превысило 4,5 млн. человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, число жертв вируса достигло 4 502 958 человек.
Согласно информации, количество зараженных COVID-19 составляет 21 641 933 человек, а число вылечившихся - 193 413 510 человек.
Следует отметить, что по числу смертей от коронавируса в тройку лидеров в мире входят США, Бразилия и Индия.
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