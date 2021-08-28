Ирак приобретет у Турции беспилотники "Bayraktar TB2"

Министр обороны Ирака Джума Инад Садун объявил о достижения соглашения о покупке у Турции БПЛА "Bayraktar TB2", 12 вертолетов T129 ATAK и 6 мобильных систем радиоэлектронной борьбы KORAL, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр обороны Ирака, посетивший на прошлой неделе в Стамбуле Международную выставку оборонной промышленности, провел встречи с высокопоставленными должностными лицами турецкой оборонной компании.

Согласно информации, Садун, который был гостем программы иракского телеканала Al Sharkiye, сказал, что они "достигли консенсуса" по БПЛА Bayraktar TB2, что они "намерены" приобрести 12 вертолетов T129 ATAK, а также направили "запрос на покупку" 6 мобильных систем радиоэлектронной борьбы.