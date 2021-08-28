https://news.day.az/world/1373943.html «Талибан» начал устанавливать контроль над аэропортом Кабула
«Талибан» начал устанавливать контроль над аэропортом Кабула
Движение "Талибан" теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал Tolo News.
Ранее в пятницу талибы заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что под контролем боевиков не находится ни одна часть аэропорта.
"Военные США оставили три входа и некоторые другие районы аэропорта в Кабуле, и теперь силы "Талибана"* контролируют эти места", - говорится в Twitter телеканала.
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