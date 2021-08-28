Столкновения с полицией в Берлине

Почти 80 человек задержали в ходе несанкционированных акций в Берлине в субботу, четверо полицейских пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила представитель берлинской полиции на месте событий.

"По предварительным данным, в субботу в Берлине на уличных акциях были временно задержаны 78 человек, возбуждены административные дела. Четверо сотрудников полиции пострадали", - заявила она.

Ранее на площади Потсдамер-плац прошел санкционированный митинг противников COVID-ограничений. После его окончания несколько тысяч человек оставались на площади, затем они попытались прорваться в направлении парка Тиргартен - он граничит с правительственным кварталом в Берлине.