Столкновения с полицией в Берлине - есть пострадавшие - ВИДЕО
Почти 80 человек задержали в ходе несанкционированных акций в Берлине в субботу, четверо полицейских пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила представитель берлинской полиции на месте событий.
"По предварительным данным, в субботу в Берлине на уличных акциях были временно задержаны 78 человек, возбуждены административные дела. Четверо сотрудников полиции пострадали", - заявила она.
Ранее на площади Потсдамер-плац прошел санкционированный митинг противников COVID-ограничений. После его окончания несколько тысяч человек оставались на площади, затем они попытались прорваться в направлении парка Тиргартен - он граничит с правительственным кварталом в Берлине.
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