Талибы раскрыли информацию о женщинах в составе правительства Афганистана

Движение "Талибан" в течение недели огласит полный состав правительства. Такие сроки раскрыл агентству Reuters представитель движения Забихулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Муджахид добавил, что вопрос о том, войдут ли в состав правительства женщины, будут решать руководители движения.

По его словам, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, руководителей ряда ключевых ведомств, включая министерства образования и здравоохранения, а также центральный банк. Он отметил, что падение местной валюты по сравнению с иностранной временно, ситуация придет в норму, когда "правительственная система начнет функционировать".