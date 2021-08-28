В России рассказали о выученном талибами уроке 20-летней давности

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что боевики радикального движения "Талибан" не будут пытаться экспортировать свою идеологию в страны Центральной Азии, так как выучили "урок 20-летней давности". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, вопрос экспансии движения в страны Центральной Азии не стоит.

"Я думаю, что нет, так вопрос не стоит... Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут. Урок 20-летней давности они выучили хорошо", - сказал Кабулов.

Также, по его словам, талибы сделали для себя "определенные выводы из истории". Кабулов назвал обнадеживающим сигналом в том числе затянувшийся на неделю с лишним процесс формирования временного нового руководства и объявления его состава. "Это говорит о том, что в руководстве движения талибов идет серьезный мыслительный процесс", - заключил он.