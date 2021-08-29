Два атлета в Паралимпийской деревне заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных также семь подрядчиков, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.