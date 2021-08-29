https://news.day.az/world/1373962.html Два атлета в Паралимпийской деревне заразились коронавирусом
Два атлета в Паралимпийской деревне заразились коронавирусом
Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных также семь подрядчиков, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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