https://news.day.az/world/1373963.html ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула
ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула
Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, к настоящему моменту эвакуации американскими военно-транспортными самолетами ожидают в аэропорту Кабула порядка тысячи человек.
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