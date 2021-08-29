ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, к настоящему моменту эвакуации американскими военно-транспортными самолетами ожидают в аэропорту Кабула порядка тысячи человек.