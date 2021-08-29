Пентагон следит за "ИГ" в Афганистане

Президент США Джо Байден разрешил вооруженным силам страны наносить удары по любым целям, связанным с группировкой "ИГ" в Афганистане. Об этом сообщают американские СМИ. В Пентагоне подтвердили , что ранее были уничтожены представители "ИГ" высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Генерал-майор Уильям Тейлор заявил: "Вчера силы США провели загоризонтную контртеррористическую операцию против члена группировки "ИГ", занимавшегося планированием и организацией. Авиаудар был нанесен в провинции Нангархар. Я могу подтвердить, что согласно последним данным, двое высокопоставленных членов "ИГ" были убиты и один ранен".

В свою очередь официальный представитель минобороны Джон Кирби заявил, что США постоянно отслеживают ситуацию в Афганистане и по-прежнему намерены завершить операцию по эвакуации к концу месяца. "Угроза по-прежнему сохраняется, ситуация остается динамичной, мы отслеживаем ее буквально в режиме реального времени. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы уделять основное внимание этой угрозе и делаем все возможное для защиты наших военных", - сказал он.

Президент США Джо Байден сообщил в субботу, что американские военные считают весьма вероятной новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Он подчеркнул, что США, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, продолжают операцию по эвакуации из страны соотечественников, граждан третьих стран и афганских беженцев.