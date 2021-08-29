Ликвидаторов пожара в воинской части в Казахстане наградили посмертно

Военнослужащих и спасателей, участвующих в ликвидации пожара в воинской части в Казахстане, наградили посмертно орденами "Доблести" ("Айбын") и присудили им звание "Народный герой" ("Халык кахарманы"). Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Меиржану Айманову посмертно было присвоено звание "Народного героя" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отечество" ("Отан") . Также орденом "Айбын" І степени награждены военный прокурор Южного региона главной военной прокуратуры Арман Капезов и оперативный дежурный (заместитель руководителя тушения пожара) службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Александр Микропуло.

Кроме того, орденом "Айбын" ІІІ степени посмертно награждены семь спасателей и военнослужащих, принимавших участие в ликвидации ЧП.

Напомним, что пожар со взрывами произошел вблизи казахстанского города Тараз в Жамбылской области на складе в воинской части. В результате случившегося погибли 13 человек.