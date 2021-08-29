Мексиканский штат оказался во власти урагана "Нора"

Ураган "Нора" обрушился на мексиканский штат Халиско. Скорость потока ветра достигает 36 м/с, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

О сложившейся обстановке сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Циклон находится в 15 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Вальярта. Власти Мексики призвали жителей соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.