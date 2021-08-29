https://news.day.az/world/1373968.html Мексиканский штат оказался во власти урагана "Нора"
Мексиканский штат оказался во власти урагана "Нора"
Ураган "Нора" обрушился на мексиканский штат Халиско. Скорость потока ветра достигает 36 м/с, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
О сложившейся обстановке сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
Циклон находится в 15 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Вальярта. Власти Мексики призвали жителей соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.
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