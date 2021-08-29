https://news.day.az/world/1373970.html Свыше 100 пожарных тушили огонь в жилом районе Лондона - ВИДЕО
Свыше 100 пожарных тушили огонь в жилом районе Лондона - ВИДЕО
Крупный пожар возник в районе Баттерси в Лондоне. Более 15 пожарных машин и свыше 100 сотрудников участвовали в ликвидации огня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В настоящее время устанавливается причина распространения огня, сообщает Express.
На месте ЧП дежурят не только бригады пожарных, но и медики.
Со слов очевидцев, людей также эвакуировали из соседних зданий. Огонь начался в здании отеля. В атмосфере чувствуется запах гари.
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