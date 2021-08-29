Свыше 100 пожарных тушили огонь в жилом районе Лондона

Крупный пожар возник в районе Баттерси в Лондоне. Более 15 пожарных машин и свыше 100 сотрудников участвовали в ликвидации огня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В настоящее время устанавливается причина распространения огня, сообщает Express.

На месте ЧП дежурят не только бригады пожарных, но и медики.

Со слов очевидцев, людей также эвакуировали из соседних зданий. Огонь начался в здании отеля. В атмосфере чувствуется запах гари.