Гигантскую статую Будды установили в Бразилии

Гигантскую статую Гаутамы Будды установили в бразильском штате Эспириту. Об этом пишут местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

35-метровая скульптура стала второй по высоте в мире. Она превосходит по размеру знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

"Конструкция из железа, стали и бетона весит 350 тонн и имеет высоту 35 метров. Это вторая по величине статуя Будды в мире, уступающая только Будде из Лешаня, в Китае, который считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сообщило издание G1.

Новая статуя установлена в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу, на севере Эспириту-Санту, ее можно посетить бесплатно.